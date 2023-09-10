Великобритания выделит 2 млрд долл. в климатический фонд, поддерживаемый ООН

Премьер-министр Сунак сообщил, что Великобритания обязуется предоставить 2 миллиарда долларов Зеленому климатическому фонду (ЗКФ), чтобы помочь развивающимся странам справиться с изменением климата.

В офисе премьер-министра отмечается, что это обещание станет крупнейшим финансовым обязательством, которое Великобритания взяла на себя на сегодняшний день, чтобы помочь миру справиться с изменением климата.

Сообщается, что Великобритания возглавила международные усилия по оказанию помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата, в том числе пообещав потратить 11,6 млрд фунтов стерлингов на международное климатическое финансирование в период с 2021 по 2026 год.

«Сегодняшнее обязательство представляет собой увеличение на 12,7% предыдущего взноса Великобритании в ЗКФ на период 2020-2023 годов, что само по себе удвоило наше первоначальное финансирование для создания фонда в 2014 году», - говорится в заявлении офиса Сунака.

Дополнение

CNN сообщало ссылаясь на первую таблицу показателей Организации Объединенных Наций после Парижа, что за восемь лет после исторического Парижского климатического соглашения страны мира не сделали достаточно, чтобы сократить загрязнение и предотвратить катастрофические уровни потепления.