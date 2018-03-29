Велика Британія розробить нове антитерористичне законодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей упродовж найближчих тижнів чи місяців представить парламенту нове антитерористичне законодавство, заявив міністр безпеки Сполученного Королівства Бен Уоллес. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Ви побачите його дуже скоро, ми зібрали досить потужний пакет”, — сказав Уоллес, додавши, що нове законодавство буде представлене “у найближчі кілька тижнів чи місяців”.
Нагадаємо, постійний секретар міністерства оборони Сполученого Королівства Стівен Лавгроув і заступник начальника Штабу оборони британських ВС Гордон Мессенджер 27 березня в інтерв'ю невеликій групі журналістів заявив, що Заходу слід переглянути концепцію стримування, щоб привести її у відповідність з реаліями сьогоднішнього дня.