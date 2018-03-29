Великобритания разработает новое антитеррористическое законодательство

“Вы увидите его очень скоро, мы собрали достаточно мощный пакет”, — сказал Уоллес, добавив, что новое законодательство будет представлено “в ближайшие несколько недель или месяцев”.

Напомним, постоянный секретарь министерства обороны Соединённого Королевства Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер 27 марта в интервью небольшой группе журналистов заявил, что Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания, чтобы привести ее в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.