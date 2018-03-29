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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 2746 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 46863 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 85809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105226 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114230 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Великобритания разработает новое антитеррористическое законодательство

Великобритания разработает новое антитеррористическое законодательство

Киев  •  УНН

 • 12560 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в течение ближайших недель или месяцев представит парламенту новое антитеррористическое законодательство, заявил министр безопасности Соединённого Королевства Бен Уоллес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Вы увидите его очень скоро, мы собрали достаточно мощный пакет”, — сказал Уоллес, добавив, что новое законодательство будет представлено “в ближайшие несколько недель или месяцев”.

Напомним, постоянный секретарь министерства обороны Соединённого Королевства Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер 27 марта в интервью небольшой группе журналистов заявил, что Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания, чтобы привести ее в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.

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