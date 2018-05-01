Велика Британія підтримала звинувачення Ізраїлю на адресу Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Свою заяву зробив офіс прем’єр-міністра Великої Британії. Представник британського кабміну, коментуючи заяви Нетаньяху заявив, що британський уряд ніколи не був “наївним” з приводу “ядерних намірів” Ірану, повідомляє Reuters, передає УНН.
“Ми ніколи не були наївними щодо Ірану та його ядерних намірів. Саме тому інспекції МАГАТЕ, узгоджені в рамках ядерної угоди Ірану, є одними з наймасштабніших та надійних в історії міжнародних ядерних угод”, — сказано в заяві представника британського уряду.
Він додав, що такі незалежні інспекції залишаються “життєво необхідними”, щоб встановити чи дотримується Іран “ядерної угоди”, та чи носить його ядерна програма мирний характер.
Як повідомляв УНН, Помпео заявив про достовірність ізраїльських документів про ядерну програму Ірану.