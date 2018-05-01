Великобритания поддержала обвинения Израиля в адрес Ирана

“Мы никогда не были наивными в отношении Ирана и его ядерных намерений. Именно поэтому инспекции МАГАТЭ, согласованные в рамках ядерной сделки Ирана, являются одними из самых масштабных и надежных в истории международных ядерных соглашений”, — сказано в заявлении представителя британского правительства.

Он добавил, что такие независимые инспекции остаются “жизненно необходимыми”, чтобы установить придерживается Иран “ядерной сделки”, и носит ли его ядерная программа мирный характер.

Как сообщал УНН, Помпео заявил о достоверности израильских документов о ядерной программе Ирана.