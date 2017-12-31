Велетенського янгола із смартфоном встановили в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Гігантську скульптуру янгола, який сидить на краю даху зі смартфоном в руках, встановили в Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав художник Олександр Мілов, передає кореспондент УНН.
Скульптура янгола, що важить 10 тонн, розміщена на даху одного з корпусів заводу “Стальканат”, що на вулиці Водопровідній.
Основа композиції “Двері раю” — це стилізоване відображення Архангела Михаїла, який тримає у руках мобільний пристрій.
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Десятитонний ангел виконаний із сталевих труб, захищений антикорозійним покриттям і обладнаний світлодіодним підсвічуванням, а також годинником.
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“На смартфоні є сяюча замкова щілина, вона відображає двері до раю, який він охороняє. З невидимого, для спостерігача, боку телефона, на палаючому екрані зображений годинник, який йде у зворотному напрямку, дзеркально точному на даний момент. Їх можна буде розглянути у відображенні окулярів янгола. Це символ року, що минає часу”, — зазначив Мілов.