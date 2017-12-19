Вдруге поспіль гол Тосуна визнано кращим на груповій стадії ЛЧ

Взяття воріт турецького нападника “Бешикташа” Джека Тосуна в 1-му турі виїзного поєдинку “Бешикташа” проти “Порту” визнано найкращим. Тосун з 25 метрів наважився на удар з правої, м’яч пролетів над Ікером Касільясом і дістався цілі. Тоді зустріч завершилася на користь турків — 1:3.

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Другим за красою м’ячем обрано взяття воріт дортмундської “Борусії” у виконанні Гарета Бейла (“Реал”). Третє місце в опитуванні отримав форвард “Атлетіко” Антуан Грізманн за м’яч у грі з “Ромою”. Далі в рейтингу опинився представник “Ліверпуля” Садіо Мане та форвард “Роми” Едін Джеко.

Зауважимо, що Тосун забив найкрасивіший гол групового етапу Ліги чемпіонів другий сезон поспіль. У минулій кампанії гол турецького форварда у ворота “Бенфіки” також визначили найкращим на цій стадії.

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