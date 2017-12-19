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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 91379 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100744 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101146 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114517 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102700 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105512 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Второй раз подряд гол Тосун признан лучшим на групповой стадии ЛЧ

Второй раз подряд гол Тосун признан лучшим на групповой стадии ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 11786 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. УЕФА назвал имя лучшего автора забитого мяча на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/18 годов, информирует УНН со ссылкой на сайт организации.

Взятие ворот турецкого нападающего “Бешикташа” Джека Тосун в 1-м туре выездного поединка “Бешикташа” против “Порту” признано лучшим. Тосун с 25 метров решился на удар с правой, мяч пролетел над Икер Касильяс и добрался цели. Тогда встреча завершилась в пользу турок — 1:3.

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Вторым по красоте мячом избран взятие ворот дортмундской “Боруссии” в исполнении Гарета Бэйла ( “Реал”). Третье место в опросе получил форвард “Атлетико” Гризманн за мяч в игре с “Ромой”. Далее в рейтинге оказался представитель “Ливерпуля” Садио Мане и форвард “Ромы” Эдин Джеко.

Заметим, что Тосун забивает красивый гол группового этапа Лиги чемпионов второй сезон подряд. В прошлом сезоне гол турецкого форварда в ворота “Бенфики” также определили лучшим на этой стадии.

Напомним, УЕФА обнародовал список рекордных беспроигрышных серий в европейских клубных чемпионатах в который попал и представитель Украины.

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