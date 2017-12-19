Второй раз подряд гол Тосун признан лучшим на групповой стадии ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. УЕФА назвал имя лучшего автора забитого мяча на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/18 годов, информирует УНН со ссылкой на сайт организации.
Взятие ворот турецкого нападающего “Бешикташа” Джека Тосун в 1-м туре выездного поединка “Бешикташа” против “Порту” признано лучшим. Тосун с 25 метров решился на удар с правой, мяч пролетел над Икер Касильяс и добрался цели. Тогда встреча завершилась в пользу турок — 1:3.
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Вторым по красоте мячом избран взятие ворот дортмундской “Боруссии” в исполнении Гарета Бэйла ( “Реал”). Третье место в опросе получил форвард “Атлетико” Гризманн за мяч в игре с “Ромой”. Далее в рейтинге оказался представитель “Ливерпуля” Садио Мане и форвард “Ромы” Эдин Джеко.
Заметим, что Тосун забивает красивый гол группового этапа Лиги чемпионов второй сезон подряд. В прошлом сезоне гол турецкого форварда в ворота “Бенфики” также определили лучшим на этой стадии.
Напомним, УЕФА обнародовал список рекордных беспроигрышных серий в европейских клубных чемпионатах в который попал и представитель Украины.