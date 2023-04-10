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Вчора ворог обстріляв одну громаду Миколаївщини - Кім

Вчора ворог обстріляв одну громаду Миколаївщини - Кім

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулу добу окупанти завдали ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Цитата

"Вчора, 9 березня, о 12:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - зазначив Кім.

Доповнення

За інформацією у місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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