Вчора ворог обстріляв одну громаду Миколаївщини - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулу добу окупанти завдали ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"Вчора, 9 березня, о 12:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - зазначив Кім.
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За інформацією у місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.