Цитата

"Вчора, 9 березня, о 12:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - зазначив Кім.

Доповнення

За інформацією у місті Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.