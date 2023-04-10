Вчера враг обстрелял одну громаду Николаевщины - Ким

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"Вчера, 9 марта, в 12:28 враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет", - отметил Ким.

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По информации в городе Николаев, а также Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.