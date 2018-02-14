У Словенії закриті більшість шкіл через страйк вчителів за вищу зарплату

Очікується, що в середу близько 15 тисяч вчителів візьмуть участь у масових акціях у центрі Любляни, щоб повідомити урядові, що їхня робота недооцінена.

“Ми вимагаємо, щоб середня зарплата вчителя була збільшена приблизно на 10 відсотків, тому що вчителі зараз отримують значно менше, ніж інші люди з подібною освітою, як лікарі та ті, хто працює у державному управлінні”, — заявила прес-секретарка профспілок вчителів SVIZ Санді Модрян.

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Уряд заявив, що вимоги до заробітної плати становлять майже 1 мільярд євро (1,24 мільярда доларів), додавши, що вони в основному неприйнятні, оскільки не виправдовуються зростанням продуктивності та можуть загрожувати запланованому бюджету.

Варто зазначити, що минулого місяця близько 30 тисяч працівників державного сектору влаштували одноденний страйк, цього понеділка розпочали страйк поліцейські, а у вівторок дві години не працювали медсестри, також вимагаючи підвищення заробітної плати.