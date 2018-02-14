В Словении закрыты большинство школ из-за забастовки учителей

Ожидается, что в среду около 15 тысяч учителей примут участие в массовых акциях в центре Любляны, чтобы сообщить правительству, что их работа недооценена.

"Мы требуем, чтобы средняя зарплата учителя была увеличена примерно на 10 процентов, потому что учителя сейчас получают значительно меньше, чем другие люди с подобным образованием, как врачи и те, кто работает в государственном управлении", - заявила пресс-секретарь профсоюзов учителей SVIZ Санди Модрян.

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Правительство заявило, что требования к заработной плате составляют почти 1 млрд евро (1,24 миллиарда долларов), добавив, что они в основном неприемлемы, поскольку не оправдываются ростом производительности и могут угрожать запланированному бюджету.

Стоит отметить, что в прошлом месяце около 30 тысяч работников государственного сектора устроили однодневную забастовку, в этот понедельник начали забастовку полицейские, а во вторник 2 часа не работали медсестры, также требуя повышения заработной платы.