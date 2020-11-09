Вчений: "антиковідна" плазма з крові перехворілих – критично важлива для важкохворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На етапі пандемії, коли відсутні ліки та вакцини, “антиковідна” плазма з антитілами з крові тих, хто перехворів, є єдиним виходом. Тим більше в Україні багато тих, хто вилікувались і можуть мати високі титри антитіл до коронавірусу в крові, щоб стати донорами. Про це УНН розповів академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.
“Я вважаю, що це розумний і раціональний вихід із ситуації, що склалася. Тим більше, що у нас багато перехворіло на „ковід“ і серед них може бути багато донорів. За прикладом інших емерджентних інфекцій і навіть таких, що наближаються до сьогоднішньої епідемії ковід — це Sars у 2002 році, MERS — 2012 рік, коли також не було ліків і вакцин, то використовували з успіхом плазму. І з лихоманкою Ебола також — використовували з успіхом плазму тих, хто перехворів”, — пояснив науковець.
Саме в критичних ситуаціях використання “антиковідної” плазми може стати питанням життя та смерті, вважає вірусолог. Принцип її дії полягає у використанні плазми з антитілами, вилученої з крові тих, хто вже перехворів на коронавірус.
“У плазмі тих, хто перехворів, знаходяться антитіла — в основному класу G, M — це більшість антитіл, і вони зберігаються певний час, 3-4 місяці тримається імунітет гуморальний. Ці антитіла, які здатні нейтралізувати вірус. Вони зв’язуються із поверхневими рецепторами вірусу і нейтралізують його інфекційність. Таким чином це є препарат спрямованої дії”, - наголосив Широбоков.
Зазначимо, що згідно з оновленими стандартами МОЗ в Україні для відбору потенційних донорів “антиковідної” плазми використовуватимуть ІФА-тести. На їхню закупівлю витратять 60 млн грн. Разом із тим, лікування “антиковідною” плазмою все ще не внесено в протокол МОЗ для лікування хворих на COVID-19.