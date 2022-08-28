Вчені знайшли новий вид птахів вагою 16 грамів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На островах Дієго-Рамірес, за 100 кілометрів від мису Горн на півдні Чилі, вчені ідентифікували субантарктичну райадіто, птаха вагою 16 грамів з чорними і жовтими смугами і великим дзьобом. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Субантарктичний райадіто, нагадує вид райадіто, що населяє ліси південної Патагонії і гніздиться в дуплах стовбурів, був виявлений таким, що "живе в місці, де немає дерев".
"Немає чагарників і лісових порід, буквально посеред океану лісовому птаху вдалося вижити", - повідомив академік з чилійського Університету Магалланес.
Один із дослідників заявив, що генетичні дослідження підтвердили, що відкритий вид "відрізняється мутацією від інших видів класичного виду райадіто", крім інших відмінностей у формі та поведінці.
Дослідники заявили, що зловили та виміряли 13 особин на острові.
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