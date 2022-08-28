Ученые обнаружили новый вид птиц весом 16 граммов

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Субантарктический райадито, что напоминает вид райадито, который населяет леса южной Патагонии и гнездится в дуплах стволов, был обнаружен "живущим в месте, где нет деревьев".

"Нет кустарников и лесных пород, буквально посреди океана лесной птице удалось выжить", – сообщил академик из чилийского Университета Магалланес.

Один из исследователей заявил, что генетические исследования подтвердили, что открытый вид "отличается мутацией от других видов классического вида райадито", кроме других отличий в форме и поведении.

Исследователи заявили, что поймали и измерили 13 особей на острове.

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