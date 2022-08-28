Ученые обнаружили новый вид птиц весом 16 граммов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На островах Диего-Рамирес, в 100 километрах от мыса Горн на юге Чили, ученые идентифицировали субантарктическую райадито, птицу весом 16 граммов с черными и желтыми полосами и большим клювом. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Субантарктический райадито, что напоминает вид райадито, который населяет леса южной Патагонии и гнездится в дуплах стволов, был обнаружен "живущим в месте, где нет деревьев".
"Нет кустарников и лесных пород, буквально посреди океана лесной птице удалось выжить", – сообщил академик из чилийского Университета Магалланес.
Один из исследователей заявил, что генетические исследования подтвердили, что открытый вид "отличается мутацией от других видов классического вида райадито", кроме других отличий в форме и поведении.
Исследователи заявили, что поймали и измерили 13 особей на острове.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследователи назвали причину гибели величайших птиц на планете