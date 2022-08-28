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Ученые обнаружили новый вид птиц весом 16 граммов

Киев • УНН

 • 328912 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. На островах Диего-Рамирес, в 100 километрах от мыса Горн на юге Чили, ученые идентифицировали субантарктическую райадито, птицу весом 16 граммов с черными и желтыми полосами и большим клювом. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Ученые обнаружили новый вид птиц весом 16 граммов

Детали

Субантарктический райадито, что напоминает вид райадито, который населяет леса южной Патагонии и гнездится в дуплах стволов, был обнаружен "живущим в месте, где нет деревьев".

"Нет кустарников и лесных пород, буквально посреди океана лесной птице удалось выжить", – сообщил академик из чилийского Университета Магалланес.

Один из исследователей заявил, что генетические исследования подтвердили, что открытый вид "отличается мутацией от других видов классического вида райадито", кроме других отличий в форме и поведении.

Исследователи заявили, что поймали и измерили 13 особей на острове.

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