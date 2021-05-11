Вчені встановили зв'язок між свининою і гепатитом Е
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Фахівці Національного центру біотехнологічної інформації США провели низку лабораторних досліджень в різних країнах світу: США, Нідерланди, Чехія, Франція, Японія, Велика Британія. І з'ясували, що свинина є основним харчовим переносником гепатиту Е, передає УНН.
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Йдеться про свинину в чистому вигляді, а також про свинячі вироби (ковбаси) і субпродукти зі свинини (печінка).
"Продукти зі свинини, особливо печінка, часто переносять гепатит Е, який може викликати серйозні ускладнення і навіть смерть у вразливих груп населення", - говорять експерти, рекомендуючи споживачам замінити свинину іншими видами м'яса.
Крім гепатиту Е, споживання свинини може спровокувати розвиток розсіяного склерозу (руйнівне аутоімунне захворювання, що вражає центральну нервову систему, - ред.), попереджають медики.
Фахівці дослідили, що жирні кислоти, що містяться в свинині, можуть чинити негативний вплив на захисні оболонки, що оточують нервові волокна головного мозку. Одна з пропозицій полягає в тому, що жирні кислоти, що містяться в свинині, підвищують вразливість оболонок, а кислоти, що містяться в інших видах м'яса - ні.
Вони також виявили зв'язок між високим рівнем поширеності захворювання в країнах, де люди їдять жирну їжу. Так, жителі країн, де вживання свинини заборонено релігією, набагато рідше хворіють на розсіяний склероз.
Також, рідше хворіють на розсіяний склероз жителі Бразилії і Австрії, де прийнято їсти яловичину.
Доповнення
МОЗ України рекомендує українцям з'їдати не більше 500 гр червоного м'яса на тиждень.