Ученые установили связь между свининой и гепатитом Е
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Специалисты Национального центра биотехнологической информации США провели ряд лабораторных исследований в разных странах мира: США, Нидерланды, Чехия, Франция, Япония, Великобритания. И выяснили, что свинина является основным пищевым переносчиком гепатита Е, передает УНН.
Детали
Речь идет о свинине в чистом виде, а также о свинных изделиях (колбасы) и субпродуктах из свинины (печень).
"Продукты из свинины, особенно печень, часто переносят гепатит Е, который может вызвать серьезные осложнения и даже смерть у уязвимых групп населения", - говорят эксперты, рекомендуя потребителям заменить свинину другими видами мяса.
Кроме гепатита Е, потребление свинины может спровоцировать развитие рассеянного склероза (разрушительное аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему, - ред.), предупреждают медики.
Специалисты выяснили, что жирные кислоты, содержащиеся в свинине, могут оказывать негативное влияние на защитные оболочки, окружающие нервные волокна головного мозга. Одно из предложений заключается в том, что жирные кислоты, содержащиеся в свинине, повышают уязвимость оболочек, а кислоты, содержащиеся в других видах мяса - нет.
Они также обнаружили связь между высоким уровнем распространенности заболевания в странах, где люди едят жирную пищу. Так, жители стран, где употребление свинины запрещено религией, гораздо реже болеют рассеянным склерозом.
Также, реже болеют рассеянным склерозом жители Бразилии и Австрии, где принято есть говядину.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует украинцам съедать не более 500 гр красного мяса в неделю.