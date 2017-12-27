Вчені визначили планети потенційні жителі яких "знають" про Землю

“Чим крупніша планета, тим сильніше вона перешкоджає світлу зірки, довкола якої обертається. З іншого боку, сильніше на „видимість“ планети впливає те, наскільки близько вона розташована до світила. Тому, як би це парадоксально не звучало, Землю та сусідні планети потенціальні інопланетяни будуть бачити частіше, ніж планети-гіганти”, — зазначає Роберт Уеллс з університету Квінс у Белфасті, Британія.

Ще в 1960-му американський астроном Френсіс Дрейк розробив формулу, що дозволяє розрахувати потенційну кількість інопланетних цивілізацій на основі відомих властивостей Галактики та кількості зірок і планет в ній. Відповідно до цієї формули, позаземних цивілізацій має бути дуже багато, але досі не вдалося знайти ні одну.

Як розповідає Уеллс, учені вже давно намагаються пояснити це розходження (так званий парадокс Фермі), оцінюючи кількість позаземних цивілізацій і причини їх відсутності в нашій Галактиці з боку Землі. Команда Уеллса спробувала вирішити цю проблему іншим підходом — всебічно вивчивши, наскільки добре наша планета і сліди життя на ній видимі потенційним “братам по розуму” з інших зіркових систем.

Як відзначає видання, побачити Землю і вивчити її зможуть жителі лише деяких екзопланет, що знаходяться в певних вузьких смугах неба. Якщо, звичайно, у них є інструменти, схожі на телескопи “Кеплер” і “Хаббл”. В загальній сумі таких екзопланет всього 65, причому переважна більшість з них зможе побачити лише Меркурій, Землю — лише 9.

До їх числа увійшли невеликі газові гіганти у зірки HAT-P-11 в сузір’ї Лебедя, “гарячий юпітер” WASP-68b в сузір’ї Козерога, чотири крупні планети в системі WASP-47 в сузір’ї Водолія, що утворюють планету LkCa 15b в сузір’ї Візничого, крупний газовий гігант біля зірки 1RXS 1609 в сузір’ї Скорпіона і планета біля білого карлика — “канібала” WD 1145 + 017 б в сузір’ї Діви.

Але, як вважають учені, ці планети в принципі не можуть підтримувати життя. Це пояснює, чому астрономам досі не вдалося знайти жодної позаземної цивілізації.

Учені розраховують, що телескопи нового покоління TESS та “Джеймс Уебб” допоможуть відкрити в цих зонах нові планети, що дозволить перевірити цю ідею та зрозуміти, чи є життя поза межами Сонячної системи.

Нагадаємо, що штучний інтелект NASA знайшов нову планету у системі Кеплер-90.