Вчені визначили планети потенційні жителі яких "знають" про Землю

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 24666 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 61718 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 74077 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 71810 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101069 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73867 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83606 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95980 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88123 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189949 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0м/с
93%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 6942 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 5312 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 9086 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 9624 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 14865 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 74074 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189949 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343771 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278560 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15223 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13900 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 71808 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21338 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26416 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Вчені визначили планети потенційні жителі яких "знають" про Землю

Київ • УНН

 • 32429 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Британські та німецькі астрономи створили список із 9 планет, потенційні жителі яких можуть знати про Землю і розумне життя на ній. Про це йдеться у статті журналу MNRAS, повідомляє УНН.

Вчені визначили планети потенційні жителі яких "знають" про Землю

“Чим крупніша планета, тим сильніше вона перешкоджає світлу зірки, довкола якої обертається. З іншого боку, сильніше на „видимість“ планети впливає те, наскільки близько вона розташована до світила. Тому, як би це парадоксально не звучало, Землю та сусідні планети потенціальні інопланетяни будуть бачити частіше, ніж планети-гіганти”, — зазначає Роберт Уеллс з університету Квінс у Белфасті, Британія.

Ще в 1960-му американський астроном Френсіс Дрейк розробив формулу, що дозволяє розрахувати потенційну кількість інопланетних цивілізацій на основі відомих властивостей Галактики та кількості зірок і планет в ній. Відповідно до цієї формули, позаземних цивілізацій має бути дуже багато, але досі не вдалося знайти ні одну.

Як розповідає Уеллс, учені вже давно намагаються пояснити це розходження (так званий парадокс Фермі), оцінюючи кількість позаземних цивілізацій і причини їх відсутності в нашій Галактиці з боку Землі. Команда Уеллса спробувала вирішити цю проблему іншим підходом — всебічно вивчивши, наскільки добре наша планета і сліди життя на ній видимі потенційним “братам по розуму” з інших зіркових систем.

Як відзначає видання, побачити Землю і вивчити її зможуть жителі лише деяких екзопланет, що знаходяться в певних вузьких смугах неба. Якщо, звичайно, у них є інструменти, схожі на телескопи “Кеплер” і “Хаббл”. В загальній сумі таких екзопланет всього 65, причому переважна більшість з них зможе побачити лише Меркурій, Землю — лише 9.

До їх числа увійшли невеликі газові гіганти у зірки HAT-P-11 в сузір’ї Лебедя, “гарячий юпітер” WASP-68b в сузір’ї Козерога, чотири крупні планети в системі WASP-47 в сузір’ї Водолія, що утворюють планету LkCa 15b в сузір’ї Візничого, крупний газовий гігант біля зірки 1RXS 1609 в сузір’ї Скорпіона і планета біля білого карлика — “канібала” WD 1145 + 017 б в сузір’ї Діви.

Але, як вважають учені, ці планети в принципі не можуть підтримувати життя. Це пояснює, чому астрономам досі не вдалося знайти жодної позаземної цивілізації.

Учені розраховують, що телескопи нового покоління TESS та “Джеймс Уебб” допоможуть відкрити в цих зонах нові планети, що дозволить перевірити цю ідею та зрозуміти, чи є життя поза межами Сонячної системи.

Нагадаємо, що штучний інтелект NASA знайшов нову планету у системі Кеплер-90.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98