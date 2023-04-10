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Вчені прогнозують зростання захворюваності на пташиний грип

Вчені прогнозують зростання захворюваності на пташиний грип

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Оскільки морські птахи повертаються до узбережжь Великобританії, професор Ян Браун, директор наукової служби державного Агентства з охорони здоров'я тварин і рослин, наголосив на можливому зростанні захворюваності та необхідності бути пильними, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Вчені перебувають у стані підвищеної готовності до нового припливу пташиного грипу, оскільки морські птахи у великій кількості повертаються на узбережжя Великобританії на час гніздування.І це також підвищить ризик передачі вірусу ссавцям.

Професор Ян Браун, директор наукових служб державного Агентства з охорони здоров'я тварин і рослин (APHA), сказав у інтерв'ю Sky News, що джерело вірусу, що стоїть за минулорічною загибеллю олуш (вид птахів - ред.), досі незрозуміле.

"Схоже, що вірус був занесений до колонії морських птахів іншою популяцією", - сказав він.

"Чайки, які, як ми знаємо, дуже сприйнятливі до цього вірусу, можуть його переносити та поширювати. Тож теоретично вони можуть занести його до колонії", - зазначив Браун.

Доповнення

Вірус H5N1 став причиною загибелі тисяч морських птахів минулого року. У найбільш численних колоніях минулого року загинуло 80% пташенят олуш.

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