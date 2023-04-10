Ученые прогнозируют рост заболеваемости птичьим гриппом

Детали

Ученые находятся в состоянии повышенной готовности к новому притоку птичьего гриппа, поскольку морские птицы в большом количестве возвращаются на побережье Великобритании на время гнездования.

Профессор Ян Браун, директор научных служб государственного Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA), сказал в интервью Sky News, что источник вируса, стоящего за прошлогодней гибелью олушей (вид птиц - ред.), до сих пор неясен.

"Похоже, что вирус был занесен в колонию морских птиц другой популяцией", - сказал он.

"Чайки, которые, как мы знаем, очень восприимчивы к этому вирусу, могут его переносить и распространять. Поэтому теоретически они могут занести его в колонию", - отметил Браун.

Дополнение

Вирус H5N1 стал причиной гибели тысяч морских птиц в прошлом году. В наиболее многочисленных колониях в прошлом году погибло 80% птенцов олушей.