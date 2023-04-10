Ученые прогнозируют рост заболеваемости птичьим гриппом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Поскольку морские птицы возвращаются к побережью Великобритании, профессор Ян Браун, директор научной службы государственного Агентства по охране здоровья животных и растений, отметил возможный рост заболеваемости и необходимость быть бдительными, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Ученые находятся в состоянии повышенной готовности к новому притоку птичьего гриппа, поскольку морские птицы в большом количестве возвращаются на побережье Великобритании на время гнездования.
Профессор Ян Браун, директор научных служб государственного Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA), сказал в интервью Sky News, что источник вируса, стоящего за прошлогодней гибелью олушей (вид птиц - ред.), до сих пор неясен.
"Похоже, что вирус был занесен в колонию морских птиц другой популяцией", - сказал он.
"Чайки, которые, как мы знаем, очень восприимчивы к этому вирусу, могут его переносить и распространять. Поэтому теоретически они могут занести его в колонию", - отметил Браун.
Дополнение
Вирус H5N1 стал причиной гибели тысяч морских птиц в прошлом году. В наиболее многочисленных колониях в прошлом году погибло 80% птенцов олушей.