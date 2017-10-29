Вчені планують відправку другої місії до Плутона

Одним з ініціаторів звернення був Келсі Сінгер, який брав участь в підготовці першої місії до Плутона - New Horizons.

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"Нам потрібно, щоб співтовариство усвідомило, що люди зацікавлені. Нам потрібно, щоб співтовариство усвідомило, що є важливі, незадоволені мети", - сказав Сінгер.

Нагадаємо, американський космічний апарат New Horizons виявив на поверхні Плутона ще одну гірську систему висотою до 1,5 км.