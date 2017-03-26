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Вбивцю Д.Вороненкова похоронять у вівторок в Дніпрі

Вбивцю Д.Вороненкова похоронять у вівторок в Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вбивцю колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова поховають у вівторок в Дніпрі, передає УНН з посиланням на власні джерела.

Як стало відомо УНН з власних джерел, вбивцю Д.Вороненкова поховають у вівторок в Дніпрі.

Нагадаємо, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.

Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова - Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Це ім’я озвучив і нардеп Антон Геращенко як ім'я вбивці. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнятий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.

Згодом у Нацгвардії повідомили, що імовірного убивцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту.

Нагадаємо, мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина

Так, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Українські Національні Новини

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