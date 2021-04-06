Вбивці відомої стилістки Катерини Положай дали довічне

Цитата

"Вироком Шевченківського районного суду Києва від 06.04.2021 року чоловіка визнано винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) КК України та засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, судом задоволено цивільні позови потерпілої сторони про стягнення з обвинуваченого по 5 млн гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також про їх довічне утримання.

До набрання вироком законної сили обвинувачений, який свою вину у скоєнні злочину не визнав, перебуватиме під вартою.

Деталі

Злочин було скоєно 19 листопада 2015 року у Шевченківському районі столиці.

Як установлено слідством, колишній чоловік потерпілої на ґрунті виниклих між ними неприязних стосунків ретельно спланував та організував її вбивство. Зловмисник достеменно знав розпорядок дня колишньої дружини та маршрути її пересування по місту.

У день вбивства чоловік завчасно прибув до салону краси, яким керувала жінка, та став очікувати на її приїзд, знаходячись неподалік.

Зайшовши слідом за нею до приміщення, де між ними виник конфлікт, користуючись відсутністю сторонніх осіб, обвинувачений з особливою жорстокістю наніс ексдружині численні поранення, переважно в область обличчя та шиї, які призвели до її смерті.

З метою відвести від себе підозру зловмисник намагався знищити докази, вигадав алібі. Однак під час слідства вдалося здобути неспростовні докази вчинення злочину саме цією особою.

За результатами судового розгляду прокуратурою повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні цього жорстокого вбивства.