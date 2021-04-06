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Убийце известной стилистики Екатерины Положай дали пожизненное

Убийце известной стилистики Екатерины Положай дали пожизненное

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Убийца 37-летней стилистики и владелицы салона красоты Екатерины Положай приговорен к пожизненному лишению свободы. Соответствующий приговор сегодня вынес Шевченковский районный суд Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Цитата

"Приговором Шевченковского районного суда Киева от 06.04.2021 года мужчина признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) УК Украины и осужден к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, судом удовлетворено гражданские иски потерпевшей стороны о взыскании с обвиняемого по 5 млн гривен причиненного морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также об их пожизненном содержании.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый, который свою вину в совершении преступления не признал, будет находиться под стражей.

Детали

Преступление было совершено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы.

Как установлено следствием, бывший муж потерпевшей на почве возникших между ними неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство. Злоумышленник точно знал распорядок дня бывшей жены и маршруты ее передвижения по городу.

В день убийства мужчина заблаговременно прибыл в салон красоты, которым управляла женщина, и стал ожидать ее приезда, находясь неподалеку.

Зайдя вслед за ней в помещение, где между ними возник конфликт, пользуясь отсутствием посторонних лиц, обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти.

С целью отвести от себя подозрение злоумышленник пытался уничтожить доказательства, придумал алиби. Однако в ходе следствия удалось получить неопровержимые доказательства совершения преступления именно этим лицом.

По результатам судебного рассмотрения прокуратурой полностью доказана вина обвиняемого в совершении этого жестокого убийства.

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