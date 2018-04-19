Вбивство в Лощинівці: частину документів засекретять
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Частина судових засідань у справі щодо вбивства 8-річної дівчинки в Лощинівці проходитиме у закритому режимі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прокуратурі Одеської області.
Відповідне рішення напередодні прийняла суддівська колегія Приморського райсуду м.Одеса, таким чином задовольнивши частково клопотання матері вбитої дівчинки.
"Судом частково задоволено клопотання потерпілої сторони, яке повністю підтримала сторона обвинувачення. Частина судового процесу буде проходити у закритому режимі. Так, всі допити свідків будуть проходити відкрито, а дослідження письмових доказів закрито. Відповідно до ст. 27 КПК - окрема частина судових засідань може проходити у закритому режимі у зв'язку із розглядом справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, вбивство 8-річної дівчинки у Лощинівці сталося у серпні 2016 року. У вбивстві дитини звинувачують місцевого жителя, рома за національністю Михайла Чоботаря.
Як повідомляв УНН, Київський райсуд Одеси до 7 травня продовжив термін утримання під вартою для молодого чоловіка ромської національності, якого звинувачують у вбивстві 9-річної дівчинки.