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Вбивство Шеремета: український співак планує підтримати Антоненка в суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Український співак Олександр Положинський буде присутній на засідання щодо обрання запобіжного заходу сержанту Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, для того аби підтримати його. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Йду в бік Володимирської, 15. Час ще є", - написав Положинський.

Також, у відео зверненні Положинський зазначив, що ще є час для того аби прийти до Печерського районного суду Києва та підтримати Антоненка.

"Щойно говорив з адвокатом Антоненка. Справа в тому, що він ще не приїхав на Володимирську, 15 де нібито вже хочуть почати розгляд справи по обранню запобіжного заходу для Андрія і поки адвокат не прийшов цей суд не може початися. Тому ще є трошки часу, щоб доїхати туди всім хто хоче підтримати. Звісно не йдеться про якусь дестабілізацію обстановки, а йдеться про громадянську активну підтримку…", - сказав Положинський.

Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.

Як повідомлялося, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

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