Вбивство Шеремета: український співак планує підтримати Антоненка в суді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Український співак Олександр Положинський буде присутній на засідання щодо обрання запобіжного заходу сержанту Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, для того аби підтримати його. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Йду в бік Володимирської, 15. Час ще є", - написав Положинський.
Також, у відео зверненні Положинський зазначив, що ще є час для того аби прийти до Печерського районного суду Києва та підтримати Антоненка.
"Щойно говорив з адвокатом Антоненка. Справа в тому, що він ще не приїхав на Володимирську, 15 де нібито вже хочуть почати розгляд справи по обранню запобіжного заходу для Андрія і поки адвокат не прийшов цей суд не може початися. Тому ще є трошки часу, щоб доїхати туди всім хто хоче підтримати. Звісно не йдеться про якусь дестабілізацію обстановки, а йдеться про громадянську активну підтримку…", - сказав Положинський.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Як повідомлялося, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.