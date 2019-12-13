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Убийство Шеремета: украинский певец планирует поддержать Антоненко в суде

Убийство Шеремета: украинский певец планирует поддержать Антоненко в суде

Киев  •  УНН

 • 22032 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинский певец Александр Положинский будет присутствовать на заседании по избранию меры пресечения сержанту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, для того чтобы поддержать его. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Иду в сторону Владимирской, 15. Время еще есть", - написал Положинский.

Также, в видео обращении Положинский отметил, что еще есть время для того, чтобы прийти в Печерский районный суд Киева и поддержать Антоненко.

"Только что говорил с адвокатом Антоненко. Дело в том, что он еще не приехал на Владимирскую, 15, где якобы уже хотят начать рассмотрение дела по избранию меры пресечения для Андрея и пока адвокат не пришел этот суд не может начаться. Поэтому еще немного времени, чтобы доехать туда всем, кто хочет поддержать. Конечно речь не идет о какой-то дестабилизации обстановки, а речь идет о гражданской активной поддержке...", - сказал Положинский.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Как сообщалось, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

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