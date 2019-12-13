Убийство Шеремета: украинский певец планирует поддержать Антоненко в суде

"Иду в сторону Владимирской, 15. Время еще есть", - написал Положинский.

Также, в видео обращении Положинский отметил, что еще есть время для того, чтобы прийти в Печерский районный суд Киева и поддержать Антоненко.

"Только что говорил с адвокатом Антоненко. Дело в том, что он еще не приехал на Владимирскую, 15, где якобы уже хотят начать рассмотрение дела по избранию меры пресечения для Андрея и пока адвокат не пришел этот суд не может начаться. Поэтому еще немного времени, чтобы доехать туда всем, кто хочет поддержать. Конечно речь не идет о какой-то дестабилизации обстановки, а речь идет о гражданской активной поддержке...", - сказал Положинский.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Как сообщалось, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.