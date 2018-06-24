Вбивство подружжя у Харкові: затриманому оголосили про підозру

"Чоловіка, причетного до скоєння вбивства, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Слідчі дії тривають", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини і їхню поранену 12-річну дитину виявила у квартирі сусідка. Інцидент стався у Харкові. У ході опитування свідків виявилося, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Цю автівку затримали біля станції метро "Київська". У ній виявили вогнепальну зброю.

Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство.