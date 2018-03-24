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Вбивство двох юнаків на Львівщині: встановлена особа зловмисника

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Поліцейські затримали у Львівській області зловмисника, причетного до вбивства двох молодих людей. Ним виявився батько старшого загиблого хлопця. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

“Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до вбивства двох молодих людей. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, батько старшого з них”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали. Очікується обрання судом міри запобіжного заходу для чоловіка. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в одному з сіл Львівської області знайшли тіла двох молодих людей з ножовими пораненнями. Встановлено, що померли 22-річний житель району, який напередодні приїхав до дідуся та бабусі, а також 18-річний юнак. Було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

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