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Важливий крок: ЄС відреагував на скасування введених Трампом санкцій проти співробітників МКС

Важливий крок: ЄС відреагував на скасування введених Трампом санкцій проти співробітників МКС

Київ • УНН

 • 10622 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що рішення США скасувати санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі - важливий крок, що підкреслює прихильність США міжнародній системі, заснованій на правилах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Європейської служби зовнішніх дій.

Цитата:

“2 квітня адміністрація США оголосила про скасування указу про введення санкцій стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) і ще одного співробітника Суду. Цей важливий крок підкреслює прихильність США міжнародній системі, заснованої на правилах”, - заявив Боррель.

Деталі

За його словами, МКС відіграє важливу роль у здійсненні правосуддя щодо деяких з найжахливіших злочинів у світі. Захист неупередженості та судової незалежності МКС має першорядне значення для його ефективності та належного функціонування.

“Європейський Союз непохитно підтримує універсальність Римського статуту і МКС. Ми будемо разом з усіма партнерами захищати Суд від спроб, спрямованих на перешкоджання здійсненню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя”, - зазначив Боррель.

Доповнення

Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про введення санкцій проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

У червні 2020 Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє заборонити співробітникам МКС і їх родичам в’їзд до Сполучених Штатів і заморозити їх активи в США. Кількома місяцями раніше, в березні 2020 року, МКС дав добро на проведення розслідування передбачуваних військових злочинів, скоєних в 2003-2014 роках в Афганістані.

Прокурор суду намагається з’ясувати, чи замішані в них бойовики руху “Талібан”, афганська влада, солдати США і американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). Вашингтон не визнає Міжнародний кримінальний суд, створений в 2002 році.

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