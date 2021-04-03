Важный шаг: ЕС отреагировал на отмену введенных Трампом санкций против сотрудников МУС

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"2 апреля администрация США объявила об отмене указа о введении санкций в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) и еще одного сотрудника Суда. Этот важный шаг подчеркивает приверженность США международной системе, основанной на правилах", - заявил Боррель.

Детали

По его словам, МУС играет важную роль в осуществлении правосудия в отношении некоторых из самых ужасных преступлений в мире. Защита беспристрастности и судебной независимости МУС имеет первостепенное значение для его эффективности и надлежащего функционирования.

"Европейский Союз твердо поддерживает универсальность Римского статута и МУС. Мы будем вместе со всеми партнерами защищать Суд от попыток, направленных на воспрепятствование осуществлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия", - отметил Боррель.

Дополнение

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

В июне 2020 года Дональд Трамп подписал указ, позволяющий запретить сотрудникам МУС и их родственникам въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы в США. Несколькими месяцами ранее, в марте 2020 года, МУС дал добро на проведение расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в 2003-2014 годах в Афганистане.

Прокурор суда пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Вашингтон не признает Международный уголовный суд, созданный в 2002 году.