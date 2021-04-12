Ватикан відкриє музеї для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У перший понеділок травня, якщо не надійдуть якісь додаткові розпорядження, двері Ватиканських музеїв знову відчиняться для відвідувачів. Про це пише УНН з посиланням на VaticanNews.
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Це вже третє закриття музеїв з початку пандемії коронавірусу. Туристи зможуть знову відвідати Ватиканські сади.
Діятимуть суворі правила безпеки, яких відвідувачі повинні ретельно дотримуватися, першим з яких є обов’язковий попередній запис на тому ж сайті. В ситуації, що склалася, скасовано додаткову оплату за цю послугу, що становила 4 євро й за звичайних обставин дозволяла відвідувачам оглянути експозицію без стояння у чергах до квиткових кас.
Наступним кроком, якого вимагається від відвідувачів, є пунктуальність. Прибуття у відповідних часових проміжках є гарантією запобігання скупченню людей. При вході обов’язковим є вимірювання температури тіла, й у випадку, якщо вона становитиме 37,5°C або більше, вхід не дозволятиметься.
Обов’язковими є носіння правильно одягненої захисної маски та дотримання дистанції один метр між відвідувачами.
Нагадаємо
У Ватикані напередодні на площі святого Петра провели передвеликодню церемонію Хресної дороги.