Ватикан відкриє музеї для туристів

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Це вже третє закриття музеїв з початку пандемії коронавірусу. Туристи зможуть знову відвідати Ватиканські сади.

Діятимуть суворі правила безпеки, яких відвідувачі повинні ретельно дотримуватися, першим з яких є обов’язковий попередній запис на тому ж сайті. В ситуації, що склалася, скасовано додаткову оплату за цю послугу, що становила 4 євро й за звичайних обставин дозволяла відвідувачам оглянути експозицію без стояння у чергах до квиткових кас.

Наступним кроком, якого вимагається від відвідувачів, є пунктуальність. Прибуття у відповідних часових проміжках є гарантією запобігання скупченню людей. При вході обов’язковим є вимірювання температури тіла, й у випадку, якщо вона становитиме 37,5°C або більше, вхід не дозволятиметься.

Обов’язковими є носіння правильно одягненої захисної маски та дотримання дистанції один метр між відвідувачами.

Нагадаємо

У Ватикані напередодні на площі святого Петра провели передвеликодню церемонію Хресної дороги.