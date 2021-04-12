Ватикан откроет музеи для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В первый понедельник мая, если не поступят какие-то дополнительные распоряжения, двери Ватиканских музеев снова откроются для посетителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на VaticanNews.
Детали
Это уже третье закрытие музеев с начала пандемии коронавируса. 3 мая туристы смогут снова посетить Ватиканские сады.
Будут действовать строгие правила безопасности, которые посетители должны тщательно соблюдать, первым из которых является обязательный предварительная запись на том же сайте. В сложившейся ситуации, отменено дополнительную плату за эту услугу, составляла 4 евро и при обычных обстоятельствах позволяла посетителям осмотреть экспозицию без стояния в очередях в билетных касс.
Следующим шагом, который требуется от посетителей, является пунктуальность. Прибытие в соответствующих временных промежутках является гарантией предотвращения скопления людей. При входе обязательным является измерение температуры тела, и в случае, если она составит 37,5 ° C или более, вход не разрешен.
Обязательными являются ношение правильно одетой защитной маски и соблюдение дистанции один метр между посетителями.
Напомним
В Ватикане накануне на площади святого Петра провели предпасхальную церемонию Крестного пути.