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Ватажку "казаків" М.Козіцину повідомлено про підозру - А.Матіос

Ватажку "казаків" М.Козіцину повідомлено про підозру - А.Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Головна військова прокуратура повідомила про підозру ватажку незаконного збройного формування “Всевелике військо Донське” Миколі Козіцину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру ватажку незаконного збройного формування "Всевелике військо Донське" Козіцину М.І.”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчим складено повідомлення про підозру М.Козіцину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації), ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб), ч.3 ст.27, ч.2 ст.146 (організація незаконного позбавлення волі, вчиненого щодо більше двох осіб, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї), ч.1 ст.438 (віддання наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням), ч.2 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння чужим майном, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.28, ч.4 ст.357 (незаконне заволодіння паспортом та іншими важливими особистими документами, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зібраними доказами встановлено, що М.Козіцин у квітні 2014 року на території Російської Федерації утворив незаконне збройне формування “Всевелике військо Донське” з числа громадян РФ та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації “ЛНР” організовував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції.

Крім того, М.Козіцин організовував вчинення підлеглими йому терористами розбійних нападів на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з числа місцевих жителів з метою заволодіння їх майном, незаконне позбавлення волі та утримання в нелюдських умовах, побиття, знущання, мордування та інше жорстоке поводження з полоненими, у тому числі вагітними жінками.

"27 грудня 2016 року повідомлення про підозру за допомогою міжнародної кур’єрської служби доставлено на територію Російської Федерації за місцем проживання М.Козіцина та вручено йому особисто", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваного оголошено в державний розшук. Готуються клопотання до слідчого судді про надання дозволу на затримання підозрюваного та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Крім того зазначається, що за вчинення інкримінованих М.Козіцину особливо тяжких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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