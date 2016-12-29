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Главарю "казаков" М.Козицину сообщено о подозрении - А.Матиоса

Главарю "казаков" М.Козицину сообщено о подозрении - А.Матиоса

Киев • УНН

 • 3671 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Главная военная прокуратура сообщила о подозрении главарю незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" Николаю Козицын. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении главарю незаконного вооруженного формирования" Всевеликое войско Донское "Козицын М.И.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем составлен сообщение о подозрении М.Козицину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.27, ч.2 ст.146 (организация незаконного лишения свободы, совершенного в отношении более двух лиц, по предварительному сговору группой лиц, сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия), ч.1 ст.438 (отдача приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением), ч.2 ст.187 (разбой, направленный на завладение чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.28, ч.4 ст. 357 (незаконное завладение паспортом и другими важными личными документами, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Собранными доказательствами установлено, что М.Козицин в апреле 2014 году на территории Российской Федерации создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации "ЛНР" организовывал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников антитеррористической операции.

Кроме того, М.Козицин организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и другое жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами.

"27 декабря 2016 сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы доставлен на территорию Российской Федерации по месту жительства М.Козицина и вручено ему лично", - говорится в сообщении.

Подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовятся ходатайство следственного судьи о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Кроме того отмечается, что за совершение инкриминируемых М.Козицину особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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