ВАСУ сьогодні розгляне позов Саакашвілі до Порошенка щодо припинення громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вищий адміністративний суд України сьогодні розгляне позов щодо припинення українського громадянства екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила партія “Рух нових сил”, передає УНН.
“13 квітня відбудеться суд за позовом Саакашвілі проти Порошенка щодо визнання незаконним позбавлення його громадянства. Засідання суду відбудеться о 10:00 за адресою, Московська, 8, корп.5”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Саакашвілі оскаржує в суді указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня. Крім того, в Касаційному суді перебувала скарга на відмову ДМС у додатковому захисті Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.