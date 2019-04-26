Василь Веселий допоміг студії "Ridni” придбати обладнання для безкоштовних дитячих курсів анімації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українська студія анімації Родіона Шуба "Ridni” розпочинає набір дітей на безкоштовний курс анімації. Обладнання для занять вдалося придбати завдяки фінансовій допомозі власника “Київпідземшляхбуд” Василя Веселого. Наразі триває набір учнів, заняття проходитимуть у бібліотеці ім. В. Котика на Подолі, передає УНН.
Студія "Ridni animation” працює в Україні з 2015 року. Її засновник Родіон Шуб вбачає основну мету роботи у відродженні української мультиплікації та навчанні дітей основам створення відео. Студія по праву пишається участю у масштабних міжнародних та всеукраїнських фестивалях, а не так давно українці мали змогу подивитися документально-пригодницький фільм "Людина з табуретом", анімаційним оформленням якого займались "Ridni”.
Для нового проекту – навчальних дитячих курсів – придбано спеціальні анімаційні скелети та ріги. Такі скелети дають змогу щільно зафіксувати анімаційну ляльку у певному положенні завдяки шарнірним суглобам, ріг утримує ляльку у повітрі. Оснастити студію таким приладдям аніматори мріяли вже декілька років. Допомогу у цьому їм надав бізнесмен Василь Веселий.
"Мені довелось побачити відео, які створюють "Ridni”, і я не зміг пройти повз цієї організації. Згадав, як дитиною мріяв робити мультфільми, але тоді і можливостей таких не було, залишалось тільки малювати на сторінках зошитів кадр за кадром. Зараз технології так розвинулись, що не обов’язково малювати: достатньо освоїти цифрові програми, і можна робити анімацію. Радію з того, що у студії з’явиться необхідне приладдя, думаю, що на їх освітні заходи вже скоро буду приводити сина", – поділився враженнями меценат.
За словами Родіона Шуба, фінансова допомога, яку надав Василь Веселий, дійсно була необхідна студії, адже придбати скелети і ріги самотужки вже декілька років не вдавалось. Більшу частину прибутку, отриманого від комерційної діяльності, "Ridni” і так витрачають на соціальні заходи. Наприклад, напередодні виборів Президента України вони організували масштабний освітній проект "ReАнімація виборців", який охопив шість маленьких міст з трьох областей України. До навчання залучили студентів ПТУ, під керівництвом професіоналів юнаки змогли зробити відеоролики про важливість свідомої участі громадян у виборчому процесі.
"Ми не просто знайомимо молодь з анімацією, ми надихаємо на творчість та даємо інструменти самовираження, втілюємо анімаційні мрії, допомагаємо зробити перший крок в опануванні перспективною професією. З придбанням нового обладнання у нас буде ще більше можливостей для цього. Вже чекаємо на зустріч з дітьми, плануємо набрати навчальну групу з 10-12 осіб", – розповів Родіон Шуб.
Власник “Київпідземшляхбуд” регулярно надає допомогу дітям. Цього року Василь Веселий допоміг волонтерам організувати дитячі новорічні свята для вихованців багатодітних та малозабезпечених родин.