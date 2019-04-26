Василь Веселий допоміг студії "Ridni” придбати обладнання для безкоштовних дитячих курсів анімації

Студія "Ridni animation” працює в Україні з 2015 року. Її засновник Родіон Шуб вбачає основну мету роботи у відродженні української мультиплікації та навчанні дітей основам створення відео. Студія по праву пишається участю у масштабних міжнародних та всеукраїнських фестивалях, а не так давно українці мали змогу подивитися документально-пригодницький фільм "Людина з табуретом", анімаційним оформленням якого займались "Ridni”.

Для нового проекту – навчальних дитячих курсів – придбано спеціальні анімаційні скелети та ріги. Такі скелети дають змогу щільно зафіксувати анімаційну ляльку у певному положенні завдяки шарнірним суглобам, ріг утримує ляльку у повітрі. Оснастити студію таким приладдям аніматори мріяли вже декілька років. Допомогу у цьому їм надав бізнесмен Василь Веселий.

"Мені довелось побачити відео, які створюють "Ridni”, і я не зміг пройти повз цієї організації. Згадав, як дитиною мріяв робити мультфільми, але тоді і можливостей таких не було, залишалось тільки малювати на сторінках зошитів кадр за кадром. Зараз технології так розвинулись, що не обов’язково малювати: достатньо освоїти цифрові програми, і можна робити анімацію. Радію з того, що у студії з’явиться необхідне приладдя, думаю, що на їх освітні заходи вже скоро буду приводити сина", – поділився враженнями меценат.

За словами Родіона Шуба, фінансова допомога, яку надав Василь Веселий, дійсно була необхідна студії, адже придбати скелети і ріги самотужки вже декілька років не вдавалось. Більшу частину прибутку, отриманого від комерційної діяльності, "Ridni” і так витрачають на соціальні заходи. Наприклад, напередодні виборів Президента України вони організували масштабний освітній проект "ReАнімація виборців", який охопив шість маленьких міст з трьох областей України. До навчання залучили студентів ПТУ, під керівництвом професіоналів юнаки змогли зробити відеоролики про важливість свідомої участі громадян у виборчому процесі.

"Ми не просто знайомимо молодь з анімацією, ми надихаємо на творчість та даємо інструменти самовираження, втілюємо анімаційні мрії, допомагаємо зробити перший крок в опануванні перспективною професією. З придбанням нового обладнання у нас буде ще більше можливостей для цього. Вже чекаємо на зустріч з дітьми, плануємо набрати навчальну групу з 10-12 осіб", – розповів Родіон Шуб.

Власник “Київпідземшляхбуд” регулярно надає допомогу дітям. Цього року Василь Веселий допоміг волонтерам організувати дитячі новорічні свята для вихованців багатодітних та малозабезпечених родин.