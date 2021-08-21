Вашингтон спільно з Лондоном ввели санкції проти Росії на роковини отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки приєдналися 20 серпня до Великої Британії в скоординованому запровадженні санкцій щодо Росії на роковини спроби вбивства російського опозиційного діяча Олексія Навального з використанням російської бойової отруйної речовини з серії хімічної зброї “Новачок”. Про це йдеться у повідомленні Держдепу, передає УНН.
Деталі
В спільній заяві урядів Сполучених Штатів і Великої Британії до роковин отруєння Навального висловлюється жаль з приводу того, що Росія досі не розслідувала спроби вбивства опозиціонера. Вони також виступили на підтримку аналогічних санкцій, що були б запроваджені їхніми міжнародними партнерами, і заявили, що будуть координувати з ними свої санкційні дії.
Зазначається, що це другий раунд санкцій щодо Росії відповідно до закону про контроль над хімічною і біологічною зброєю і її знищення. Серед безпосереднії обмежень — санкції щодо імпорту з Росії стрілецької зброї й боєприпасів до неї і нові обмеження на експорт до Росії ядерних і ракетних і пов’язаних із ними технологій до Росії. Зокрема, санкції запроваджуються й за іншими законодавчими актами США.
Доповнення
Міністерство фінансів США повідомило, що з його боку йдеться вже про третє коло санкцій у відповідь на використання Росією речовин типу “Новачок” проти власних громадян (крім Навального, ними труїли в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочку, що також призвело до загибелі британської громадянки і отруєння ще одного британця).
Під ці санкції потрапили дев’ять фізичних осіб, із них вісім працівників Федеральної служби безпеки Росії, і дві установи — Інститут криміналістики ФСБ і Державний науково-дослідний інститут військової медицини.
Держдепартамент додав до списку 27-й науковий центр і 33-й центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони Росії за їхню роль у розвитку російських можливостей стосовно хімічної зброї.
Нагадаємо
Напередодні Велика Британія запровадила санкції проти семи працівників ФСБ, які, як заявили в Лондоні, безпосередньо причетні до планування чи виконання отруєння Навального. Як заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, цей крок — попередження Росії, що “будь-яке використання хімічної зброї російською державою порушує міжнародне право, і має бути здійснене прозоре кримінальне розслідування” в таких випадках, як отруєння Навального бойовою хімічною речовиною.
У нових списках США також є всі ці семеро, поруч із іншими, відзначає “Радіо Свобода”.