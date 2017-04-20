"Вашингтон" подвоїв перевагу у серії плей-оф НБА проти "Атланти"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. "Вашингтон Візардс" здобув перемогу над "Атлантою Хокс" у другому матчі першого раунду плей-оф Східної конференції НБА. Зустріч відбулася в "Верізон-центрі" у Вашингтоні, передає кореспондент УНН.
Перша половина чверті ознаменувалася ривком столичних баскетболістів 14:0 та 3-ма блок-шотами у виконанні центрового збірної Польщі/"Візардс" Марчіна Гортата. Довгий проміжок часу гості були в ролі тих, хто наздоганяє, але завдяки ривку 13:0 "яструби" досягли мети та вийшли вперед у 3-й дванадцяти хвилинці – 74:67.
У заключній чверті матч проходив у так званих баскетбольних "гойдалках". Долю зустрічі вирішив фол в атаці та втрата атакуючого захисника/легкого форварда Кента Бейзмора – 109:101.
Найрезультативнішим гравцем у складі "Вашингтона" став Джон Волл, який набрав 32 очки. Ще 31 очко в активі Бредлі Біла. М.Гортат записав до свого активу дабл-дабл - 14 очок і 10 підбирань. За "Атланту" дабл-дабл з 27 очок і 10 підбирань оформив Пол Міллсеп. Німецький захисник Денніс Шрьодер набрав 23 очки.
Таким чином рахунок у серії до 4-х перемог став 2:0 на користь "Візардс". Надалі дві баталії відбудуться на домашньому паркеті "Хокс".
Нагадаємо, що столичні баскетболісти в першому поєдинку серії здобули перемогу з різницею в сім очок.
Як повідомляв УНН, БК "Торонто" зрівняв рахунок у серії із "Мілуокі" в плей-оф НБА.