"Вашингтон" удвоил преимущество в серии плей-офф НБА против "Атланты"

Первая половина четверти ознаменовалась рывком столичных баскетболистов 14:0 и 3-мя блок-шотами в исполнении центрового сборной Польши/"Уизардс" Марчина Гортата. Длительное время гости были в роли догоняющих, но благодаря рывку 13:0 "ястребы" достигли цели и вышли вперед в 3-й двенадцати минутке - 74:67.

В заключительной четверти матч проходил в так называемых баскетбольных "качелях". Судьбу встречи решил фол в атаке и потеря атакующего защитника/легкого форварда Кента Бейзмора - 109:101.

Самым результативным игроком в составе "Вашингтона" стал Джон Уолл, набравший 32 очка. Еще 31 очко в активе Брэдли Белая. М.Гортат записал в свой актив дабл-дабл - 14 очков и 10 подборов. За "Атланту" дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Пол Миллсэп. Немецкий защитник Деннис Шредер набрал 23 очка.

Таким образом счет в серии до 4-х побед стал 2:0 в пользу "Уизардс". В дальнейшем две баталии пройдут на домашнем паркете "Хокс".

Напомним, что столичные баскетболисты в первом поединке серии одержали победу с разницей в семь очков.

Как сообщал УНН, БК "Торонто" сравнял счет в серии с "Милуоки" в плей-офф НБА.