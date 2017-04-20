"Вашингтон" удвоил преимущество в серии плей-офф НБА против "Атланты"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38083 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101595 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154965 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115809 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116150 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104137 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153213 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Вашингтон" удвоил преимущество в серии плей-офф НБА против "Атланты"

"Вашингтон" удвоил преимущество в серии плей-офф НБА против "Атланты"

Киев  •  УНН

 • 12493 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. "Вашингтон Уизардс" одержал победу над "Атлантой Хокс" во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась в "Веризон-центре" в Вашингтоне, передает корреспондент УНН.

Первая половина четверти ознаменовалась рывком столичных баскетболистов 14:0 и 3-мя блок-шотами в исполнении центрового сборной Польши/"Уизардс" Марчина Гортата. Длительное время гости были в роли догоняющих, но благодаря рывку 13:0 "ястребы" достигли цели и вышли вперед в 3-й двенадцати минутке - 74:67.

В заключительной четверти матч проходил в так называемых баскетбольных "качелях". Судьбу встречи решил фол в атаке и потеря атакующего защитника/легкого форварда Кента Бейзмора - 109:101.

Самым результативным игроком в составе "Вашингтона" стал Джон Уолл, набравший 32 очка. Еще 31 очко в активе Брэдли Белая. М.Гортат записал в свой актив дабл-дабл - 14 очков и 10 подборов. За "Атланту" дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Пол Миллсэп. Немецкий защитник Деннис Шредер набрал 23 очка.

Таким образом счет в серии до 4-х побед стал 2:0 в пользу "Уизардс". В дальнейшем две баталии пройдут на домашнем паркете "Хокс".

Напомним, что столичные баскетболисты в первом поединке серии одержали победу с разницей в семь очков.

Как сообщал УНН, БК "Торонто" сравнял счет в серии с "Милуоки" в плей-офф НБА.

Украинские Национальные Новости

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