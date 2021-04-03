"Ваш родич у лікарні": під суд піде шахрай за виманювання грошей у столичних пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. До Дарницького районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який за схемою “ваш родич в лікарні” ошукував літніх людей. Загалом "заробили" на схемі 300 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Цитата:
“Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного уродженця Луганської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.
Повідомляється, що шахраї здійснювали телефонний дзвінок потерпілим (переважно людям похилого віку) та вводили їх в оману, представляючись дочкою або сином, після чого від їхнього імені повідомляли про те, що потрапили у ДТП та перебувають в лікарні.
Надалі під приводом необхідності проведення термінової операції шахраї повідомляли батькам про необхідність передати грошові кошти чоловіку, який приїде за адресою їхнього мешкання.
“Побоюючись за життя та здоров’я дітей, потерпілі погоджувалися на цю умову. Упродовж години після телефонного дзвінка підозрюваний приходив до потерпілих додому та шляхом обману заволодівав грошовими коштами останніх. Таким способом було завдано шкоду 7 потерпілим на загальну суму понад 300 тисяч гривень”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що матеріали щодо інших учасників шахрайської схеми виділені в окреме кримінальне провадження.
Доповнення
У столиці зловмисник ошукав двох пенсіонерок та видурив у них 150 тисяч гривень за схемою “ваш родич у лікарні”. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві.