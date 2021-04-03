"Ваш родственник в больнице": под суд пойдет мошенник по выманивание денег у столичных пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Дарницкий районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который по схеме "ваш родственник в больнице" обманывал пожилых людей. В общем "заработали" на схеме 300 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Цитата:
"Дарницкой окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего уроженца Луганской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Сообщается, что мошенники осуществляли телефонные звонки потерпевшим (преимущественно пожилым людям) и вводили их в заблуждение, представляясь дочерью или сыном, после чего от их имени сообщали о том, что попали в ДТП и находятся в больнице.
В дальнейшем под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать денежные средства мужчине, который приедет по адресу их проживания.
"Опасаясь за жизнь и здоровье детей, пострадавшие соглашались на это условие. В течение часа после телефонного звонка подозреваемый приходил к потерпевшим домой и путем обмана завладевал денежными средствами последних. Таким образом был нанесен ущерб 7 пострадавшим на общую сумму более 300 000 гривен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что материалы в отношении других участников мошеннической схемы выделены в отдельное уголовное производство.
Дополнение
В столице злоумышленник обманул двух пенсионерок и выманил у них 150 000 гривен по схеме "ваш родственник в больнице". Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве.