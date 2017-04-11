Вартість праці у ФРН зростає удвічі швидше, ніж у середньому по ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вартість праці в Німеччині зростає удвічі швидше, ніж у середньому по єврозоні, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з опублікованими сьогодні даними Федерального статистичного відомства, у сфері виробництва у 2016 році зростання вартості праці у ФРН становило 2,5%, а в єврозоні в цілому – 1,3%.
Наприклад, одна година роботи в переробній промисловості Німеччини у 2016 році коштувала 38,7 євро, що на 47% вище від середніх показників по ЄС.
Випереджають Німеччину за вартістю праці тільки Данія, Бельгія та Швеція.
Відзначається, що розрив між економічно сильними й економічно слабкими країнами Євросоюзу досить великий: у Болгарії, наприклад, вартість праці становить у середньому 3,7 євро на годину.
Вартість праці в Німеччині формується, виходячи з зарплати працівників і внесків до кас соціального страхування, які підприємства відраховують за своїх співробітників. На кожні 100 євро заробітку працівника роботодавець повинен додатково відраховувати 28 євро до кас соціального страхування.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві фінансів Німеччини пообіцяли українському Нацбанку підтримку ФРН у проведенні банківської реформи в Україні.