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Стоимость труда в ФРГ растет вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС

Стоимость труда в ФРГ растет вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС

Киев  •  УНН

 • 9256 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Стоимость труда в Германии растет в два раза быстрее, чем в среднем по еврозоне, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического ведомства, в сфере производства в 2016 году рост стоимости труда составил в ФРГ 2,5%, а в еврозоне в целом – 1,3%.

К примеру, один час работы в перерабатывающей промышленности  Германии в 2016 году стоил 38,70 евро, что на 47% выше средних показателей по ЕС.

Опережают Германию по стоимости труда только Дания, Бельгия и Швеция.  

Отмечается, что разрыв между экономически сильными и экономически слабыми странами Евросоюза достаточно велик: в Болгарии, к примеру, стоимость труда составляет в среднем 3,70 евро в час.

Стоимость труда в Германии формируется, исходя из зарплаты работников и взносов в кассы социального страхования, которые предприятия отчисляют за своих сотрудников. На каждые 100 евро заработка сотрудника работодатель должен дополнительно отчислять 28 евро в кассы социального страхования.

Как сообщал УНН, в Министерстве финансов Германии пообещали украинскому Нацбанку поддержку ФРГ в проведении банковской реформы в Украине.

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