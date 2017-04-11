Стоимость труда в ФРГ растет вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического ведомства, в сфере производства в 2016 году рост стоимости труда составил в ФРГ 2,5%, а в еврозоне в целом – 1,3%.

К примеру, один час работы в перерабатывающей промышленности Германии в 2016 году стоил 38,70 евро, что на 47% выше средних показателей по ЕС.

Опережают Германию по стоимости труда только Дания, Бельгия и Швеция.

Отмечается, что разрыв между экономически сильными и экономически слабыми странами Евросоюза достаточно велик: в Болгарии, к примеру, стоимость труда составляет в среднем 3,70 евро в час.

Стоимость труда в Германии формируется, исходя из зарплаты работников и взносов в кассы социального страхования, которые предприятия отчисляют за своих сотрудников. На каждые 100 евро заработка сотрудника работодатель должен дополнительно отчислять 28 евро в кассы социального страхования.

Как сообщал УНН, в Министерстве финансов Германии пообещали украинскому Нацбанку поддержку ФРГ в проведении банковской реформы в Украине.