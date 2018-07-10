Вартість червневого імпорту газу зросла на 2,4%

Зокрема, за даними МЕРТ, українські підприємства в червні 2018 року імпортували газ за середньою ціною 6 960,18 грн або 266,35 доларів США за 1 тис. куб. м. При цьому у травні середня ціна трималася на рівні 6 806,40 грн або 260,01 доларів США за 1 тис. куб. м.

Таким чином, у червні імпортувати газ було дорожче на 2,4%, ніж у травні.

Нагадаємо, високі ціни на імпортний в останні місяці пояснюються спекуляціями, які охопили сировинні ринки.

Як пояснив експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев, проблема імпортозалежних країн полягає в тому, що котирування, які використовуються цими країнами при закупівлі палива за кордоном, прив’язані до біржових котирувань. Тобто разом з паливом країна імпортує і спекуляції, які відбуваються на біржових ринках. Тому не дивно, що в Європі спотові ціни на газ вищі, ніж були в кінці минулого року, незважаючи на те, що затребуваність газу наразі значно нижча, ніж це було під час опалювального сезону.