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Вартість автомобілів для Нацполіції знижено на 14% – А.Аваков

Вартість автомобілів для Нацполіції знижено на 14% – А.Аваков

Київ • УНН

 • 8772 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Корпорація Mitsubishi Motors погодилася знизити на 14% вартість автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для Національної поліції України. Повідомив на своїй сторінці у Facebook Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

"Радий повідомити, що голова корпорації Mitsubishi Motors пан Осамі Месуко погодився взяти до уваги моє звернення щодо можливості оптимізації вартості автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції у зв’язку з особливістю ситуації в країні, та висловив готовність надати знижку", - повідомив А.Аваков.

Він уточнив, що Центр обслуговування підрозділів НП отримав листа від офіційного представника корпорації в Україні щодо узгодження надання знижки в розмірі до 14% від початкової вартості проекту.

"Таким чином, в результаті перемовин, Національна поліція отримує можливість придбати за виділені Україні в рамках Кіотського протоколу 958 440 774,25 грн. орієнтовно на 101 спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV більше (з урахуванням кольорографічного обладнання, сигнально-гучномовного пристрою та радіостанції)", - написав міністр.

При цьому, за його словами остаточна ціна авто буде визначена найближчим часом після погодження змін до договору та узгодження нових кількісних показників в установленому порядку з Міністерством екології та природних ресурсів та іншими органами.

При цьому міністр уточнив, що японська сторона визначила більшу вартість автомобілів для України ніж в країнах Західної Європи тому. Що вони матимуть спеціалізоване обладнання, а також тому що в Україні більші ризики ризики щодо гарантійного обслуговування, зокрема, використання авто у зоні проведення АТО. Крім того, за даними міністра, на вартість автомобілів вплинув і той факт, що в Україні не розвинута система зарядних станцій і транспорт може заряджатися в екстремальних умовах.

"Отож, як свідчить проведений розрахунок, ціна автомобілів, які будуть поставлятись в Україну (1 302 230 грн.) в рамках проекту екологічних інвестицій для Національної поліції буде В МЕЖАХ 10 % НИЖЧОЮ порівняно з вартістю автомобіля Mitsubishi Outlander PHEV в Німеччині (близько 1 440 000 грн.)",- додав А.Аваков.

Як повідомляв УНН, в Україні сталося 655 ДТП за участю патрульних.

Українські Національні Новини

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