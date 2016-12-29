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Стоимость автомобилей для Нацполиции снижена на 14% - А.Аваков

Стоимость автомобилей для Нацполиции снижена на 14% - А.Аваков

Киев • УНН

 • 8772 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Корпорация Mitsubishi Motors согласилась снизить на 14% стоимость автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции Украины. Сообщил на своей странице в Facebook Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку", - сообщил А.Аваков.

Он уточнил, что Центр обслуживания подразделений НП получил письмо от официального представителя корпорации в Украине относительно согласования предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта.

"Таким образом, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн. ориентировочно 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографического оборудования, сигнально-громкоговорящего устройства и радиостанции)" , - написал министр.

При этом, по его словам окончательная цена авто будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор и согласования новых количественных показателей в установленном порядке с Министерством экологии и природных ресурсов и другими органами.

При этом министр уточнил, что японская сторона определила большую стоимость автомобилей для Украины чем для стран Западной Европы потому, что они будут иметь специализированное оборудование, а также потому что в Украине большие риски относительно гарантийного обслуживания, в частности, использование авто в зоне проведения АТО. Кроме того, по данным министра, на стоимость автомобилей повлиял и тот факт, что в Украине не развита система зарядных станций и транспорт может заряжаться в экстремальных условиях.

"Итак, как показывает проведенный расчет, цена автомобилей, которые будут поставляться в Украину (1 302 230 грн.) в рамках проекта экологических инвестиций для Национальной полиции будет в пределах 10 % ниже по сравнению со стоимостью автомобиля Mitsubishi Outlander PHEV в Германии (около 1 440 000 грн.)", - добавил А.Аваков.

Как сообщал УНН, в Украине произошло 655 ДТП с участием патрульных.

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