Варшава назвала вандалізм на могилі УПА спробою розсварити Україну і Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі пообіцяло розслідувати випадок вандалізму на могилі воїнів Української повстанської армії у Підкарпатському воєводстві, назвавши це спробою розсварити Україну та Польщу. Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Twitter, передає УНН.
"Зважаючи на останні спроби розсварити народи Європи на історичному тлі, ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо черговий провокаційний інцидент у Монастирі. Відповідні польські служби будуть вивчати це питання", - повідомили у МЗС Польщі.
Раніше у газеті українців у Польщі "Наше слово" повідомили, що на горі Монастир біля Верхрати у Підкарпатському воєводстві знищено таблицю з могили воїнів УПА. Як повідомлялося, було зірвано вишивані рушники з дерев, які восени у межах вшанування померлих, що спочили у могилі, повісили польські активісти та представники інтелігенції. Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА – жителям навколішніх сіл, які загинули в бою з НКВД у довколишніх лісах 2–3 березня 1945 року.
Нагадаємо, у липні у Харкові вандали облили пам'ятник УПА червоною фарбою.
Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby zbadają sprawę.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) January 21, 2020