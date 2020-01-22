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Варшава назвала вандализм на могиле УПА попыткой рассорить Украину и Польшу

Киев • УНН

 • 14159 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство иностранных дел Польши пообещало расследовать случай вандализма на могиле воинов Украинской повстанческой армии в Подкарпатском воеводстве, назвав это попыткой рассорить Украину и Польшу. Об этом говорится в сообщении МИД Польши в Twitter, передает УНН.

Варшава назвала вандализм на могиле УПА попыткой рассорить Украину и Польшу

"Учитывая последние попытки рассорить народы Европы на историческом фоне, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем очередной провокационный инцидент в Монастыре. Соответствующие польские службы будут изучать этот вопрос", - сообщили в МИД Польши.

Ранее в газете украинцев в Польше "Наше слово" сообщили, что на горе Монастырь у Верхрате в Подкарпатском воеводстве уничтожено таблицу с могилы воинов УПА. Как сообщалось, были сорваны вышитые полотенца с деревьев, осенью в рамках чествования умерших, почивших в могиле, повесили польские активисты и представители интеллигенции. Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА - жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

Напомним, в июле в Харькове вандалы облили памятник УПА красной краской.

Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby zbadają sprawę.

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) January 21, 2020

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