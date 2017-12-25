Вантажівка з 35 тоннами олії перекинулась на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Оріхівському районі Запорізької області на ходу перекинулась вантажівка, яка перевозила 35 тонн соняшникової олії. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій вантажного автомобіля МАН з’їхав у кювет, внаслідок чого автівка перевернулась. Автомобіль перевозив соняшникову олію в цистерні загальною вагою 35 т", - повідомили у обласному відомстві.
Рятувальники обласного ДСНС за допомогою автокрану, тросів та лебідки перевернули вантажівку та відтранспортували її на безпечну ділянку проїзної частини дороги.
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